日本新版地震預測顯示東北強烈搖晃概率上升

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【共同社3月26日電】日本政府地震調查委員會（委員長為東京大學名譽教授平田直）26日公佈了2020年版《全國地震動預測地圖》。此次考慮了上次為止除外的2011年東日本大地震的餘震，受此影響太平洋一側東北地區遭強烈搖晃襲擊的概率紛紛上升。福島市政府所在地“30年以內發生震度6弱（日本標準）以上”地震的概率比上次的2018年版上升2.2個百分點，達到9.3%。東海至九州近海的南海海槽地震令人擔憂的區域呈現高概率，而由於計算條件的調整，東端附近山梨縣等地概率下降。 此次結果顯示，以大地震過去10年的東北地區為首，日本列島整體上大地震危險性很高。平田呼籲稱：“希望大家再次防備地震。”詳細內容將在防災科學技術研究所主頁“地震Hazard Station”上公開。 此次將全國分成邊長250米四方形的小區域推斷了搖晃情況。調查委作為實例公佈了地方政府辦公樓所在地的概率。盛岡市政府從2018年版的4.6%升至6.3%，仙台市政府也從6.1%升至7.6%。 同樣考慮了2007年新潟縣中越近海地震及2016年熊本地震的餘震等因素，新潟市政府升至15%，熊本市政府達到11%，比上次上升數個百分點。 有關南海海槽設想所有區域遭到破壞的里氏9.1級等，然而此次計算時很大程度上考慮了中央區域發生的里氏7～8級地震。 因此，在東端駿河海槽發生的地震在計算方面分量下降，靜岡縣東部及山梨縣、長野縣部分區域概率下降。...