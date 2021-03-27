獨家：日本政府考慮奧運相關人士赴日人數減半

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【共同社3月27日電】26日獲悉，關於東京奧運會和殘奧會期間赴日的選手以外奧運相關人士，日本政府正在考慮與以往估算人數相比減半的方案。這是鑑於國內外新冠疫情以及變異病毒出現而採取的措施。此前估計包括選手等約3萬人在內，入境人數將最多超過9萬人。若據稱6萬人左右的奧運相關人士減半，則能削減約3萬人。 多名相關人士透露了上述消息。據分析近期將與相關機構啟動全面磋商。目前已決定放棄接納來自海外的普通觀眾，而日本政府從獲得國民理解後安全舉辦奧運的觀點出發，判斷有必要嚴厲限制奧運相關人士的數量。 根據奧組委計劃，奧運選手人數約1.1萬人，殘奧會方面約4000人。加上奧運代表隊高層等人士的約3萬人參加事宜原則上擬維持。作為削減對象設想的是國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC），各國和地區奧委會（NOC）、各國際單項體育聯合會（IF）各方相關人士及贊助商邀請的客人等。 奧運相丸川珠代20日向媒體發表看法稱，應該儘可能縮減奧運相關人士。 4月預計將舉行日本政府、奧組委、東京都、IOC、IPC代表的五方磋商，就國內觀眾人數上限敲定方向。此外還計劃公佈彙總適用於東京奧運參加者防疫措施等內容的第二版“規則集”。（完）