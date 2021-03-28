推算顯示日本主要城市靠太陽能可滿足用電需求

Newsfrom Japan

【共同社3月28日電】如能在市內70%的建築物上設置太陽能板並互相融通所發電力，將可滿足大部分用電需求。日本國立環境研究所以國內9個城市為對象進行推算後得出如上結論。推算以作為蓄電池替代的電動汽車（EV）普及為前提，因此距離實現尚需時間，其中岡山市以95%列年平均自給率第一。 推算假定在住宅、高樓等70%的市內建築屋頂設置太陽能板，市內所有乘用車均為EV，將電力儲存於電池中互相融通的機制已完備。 其他城市的自給率分別為：札幌75%，仙台81%，福島縣郡山92%，東京23區53%，川崎64%，新潟89%，京都76%，廣島90%。人均屋頂面積和汽車數量越多則自給率越高。 政府已發佈目標，到2035年停售新的燃油車，替換為電動或氫燃料車等。 儘管EV普及成為難題，但參與推算的特別研究員小端拓郎指出，今後可期待提高太陽能板性能、推廣垂直安裝。他表示：“地方城市可生產多於消費量的電力，將剩餘部分輸送給大城市獲取收入也將成為可能。”（完）