新冠疫情易使老年人虛弱 日本亟需採取對策

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【共同社3月29日電】

新冠疫情下的外出限制導致老年人身體及認知機能下降、陷入距離需要護理僅一步之遙的“虛弱”狀態，這樣的擔憂正在全世界加劇。有研究結果表明這類人感染新冠時死亡率是健康人群的3倍，還出現了接種疫苗後死亡的案例。

專家呼籲進行適度運動並增加與他人的接觸，老年人佔人口比例全球最高的日本也亟需採取對策。 感染人數眾多的歐洲等地為阻止疫情蔓延採取比日本更嚴格的外出限制措施，不少國家延長了封城，老年人長期居家的情況越來越多。

義大利米蘭大學的研究顯示，無法獲得滿意的醫療、對自身感染的擔憂及失去近親導致的心理衝擊也產生了不良影響。 英國伯明翰大學的研究團隊對12個國家的約5700名新冠患者開展的調查表明，嚴重虛弱狀態的患者與其他患者相比，死亡率是後者的3倍。即使在恢復之後，需要比原先更高等級護理的情況也是後者的7倍。

雖然虛弱的診斷標準尚未統一，但據稱若體重下降、疲勞感以及肌肉力量、步行速度下降等狀態有3項以上符合則屬於虛弱。厚生勞動省給出的3點預防提示包括充分補充營養、運動及參加社會活動。

在挪威，患有基礎疾病的虛弱狀態老年人在接種美國輝瑞公司疫苗後死亡的案例接連出現。雖然尚未查明因果關係，但醫藥品管理部門建議考慮不良反應的風險。 據上述部門等透露，死亡的是患有嚴重基礎疾病的老年人等近30人，80歲以上佔據大半。他們在接種後多出現發熱、噁心等症狀，在幾天後死亡。（完）