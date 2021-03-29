經產省擬在日本建設稀有金屬再利用據點

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【共同社3月29日電】29日獲悉，日本經濟產業省考慮到電動汽車（EV）普及，基本決定在國內建設據點，從國內外回收可用於零部件的稀有金屬並進行再利用。目前，許多再利用技術處於實證試驗階段，經產省將通過補助研究資金等加以扶持，促進投入實用。 在各國力爭實現社會“去碳化”的形勢下，能用於可再生能源的發電設備、蓄電池等的礦物資源爭奪戰或進一步激烈。日本很多依賴從海外進口，因此在致力於採購方式多樣化的同時，也力圖實現再利用稀有金屬的出口。 在EV不可或缺的車載蓄電池中，使用了鋰、鈷等稀有金屬，也可能出現資源供應不足導致生產受限的問題。經產省估算，要生產100萬輛EV，需要與當前國內需求量大致相同的鋰和鈷。 此外，著眼於社會因去碳化而傾向於使用電力，經產省還將加強電線等用途廣泛的銅的再利用。銅大量用於預計國內將大舉導入的海上風力發電的發動機、變壓器、輸電線等，經產省也將致力於銅的穩定供應。（完）