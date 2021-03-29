日本確認26個都道府縣感染新型冠狀病毒病毒變種

Newsfrom Japan

【共同社3月29日電】

據日本厚生勞動省透露，檢測出新冠病毒變異毒株的地區為國內26個都道府縣，包括邊境檢疫在內的感染人數增至合計649人。英國型最多，還發生了集體感染，政府已著手加強防疫對策。專家呼籲貫徹基本的對策。 日本首次通報確認變異毒株是去年12月25日。

厚勞省今年3月24日發佈的消息顯示，26個都道府縣的例子中，9成以上是英國型毒株，感染者持續趨增。從地區來看，兵庫縣有161人、大阪府有105人，新潟縣有32人，比較多。也出現了職場和有兒童出入設施的疑似集體感染的例子。

國立感染症研究所對截至3月10日的情況進行了分析。國內病例中，未滿10歲的佔2成，10多歲的不到1成，20多歲的為1成多，30多歲和40多歲的不到2成。 變異毒株的強感染力令政府抱有危機感。

首相菅義偉要求強化監測體制，除了本月起在全國實施短時間內可檢測出變異毒株的檢測方法外，還在本月18日透露將把變異毒株抽樣檢測比率從陽性者人數的5%～10%提高到40%左右。

作為防疫對策的一環、也是考慮到出現了變異毒株的措施，日本放棄了在今年夏季的東京奧運之際接納來自海外的普通觀眾。國際奧委會（IOC）也在大幅削減參加奧運的相關人員人數。 國立感染症研究所就變異毒株指出，迅速擴大的風險很高，有可能取代目前的病毒，強調「有必要繼續加強邊境口岸對策，儘早檢測感染者，鎖定感染源」等。（完）