東京奧運測試賽即將重啟 部分擬接納海外運動員

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【共同社3月29日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會29日透露，定於4月以後舉行的演練運營的18場測試賽中，正在協調5場賽事接納來自海外的運動員參加。預計4月18～23日的跳水測試賽（東京水上運動中心）將是接納的首批。這將成為面向奧運正賽檢驗新冠對策的機會。 進入5月以後，1～2日的排球（有明競技場）、1～4日的花樣游泳（東京水上運動中心）、5日的半程馬拉松（札幌市）、9日的田徑（國立競技場）也設想接納來自海外的運動員。包括馬拉松沿途觀賽在內，據稱均考慮觀眾入場。 關於海外運動員等，日本政府將以充分的防疫措施為條件探討入境問題。日本男足U24國家隊本月參加的國際比賽成為參考，或將要求與普通人移動路徑分開的生活環境和檢測的貫徹實施。 奧組委大會運營局次長森泰夫表示，其中的田徑和馬拉松“打算測試綜合性防疫措施”，將以較大規模實施。據稱在田徑測試賽時，奧組委中指揮正賽運營的“主運行中心”也將啟動，醫療和反興奮劑相關工作都由正賽相同人員負責。 因奧運延期一年而推遲的測試賽將從4月3～4日的輪椅橄欖球（國立代代木競技場）開始重啟。（完）