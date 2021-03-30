2022年世界壯年運動會欲促進多語種交流

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【共同社3月30日電】

將於2022年舉辦的「世界壯年運動會」（WMG）組委會29日公佈了實施計劃，核心內容為活用IT技術促進參賽者之間交流等。在通過應對多語種的APP從大賽之前起實現溝通的同時，開設專用的旅遊資訊網站。此外還將加強旨在提升大賽知名度的宣傳。

為使參賽者之間能夠就比賽項目、舉辦地概要等交換資訊，組委會將引入應對109種語言、把用母語發送的資訊被翻譯成對方語言後送達的APP。此外還將通過大賽專用的視頻網站，對開閉幕式及比賽情況進行直播。

關於旅遊振興，組委會將與舉辦地企業合作，籌備能體驗坐禪及抄寫佛經等總計150個項目。此外還表示，為給大賽造勢，將配合5月13日報名啟動公佈獎牌設計。

在大阪市召開的記者會上，組委會主席、和歌山縣知事仁坂吉伸表達意願稱，「為了能充分發揮體育旅遊、地區交流等大賽的魅力，願精益求精。」 除關西地區2府4縣外，福井、鳥取、岡山、德島各縣設施也將成為WMG賽場。屆時將舉行田徑、棒球、自行車等總計35個項目的比賽，大概30歲以上者均能參賽。（完）