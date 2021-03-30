東交所擬促使企業披露氣候變化風險

Newsfrom Japan

【共同社3月30日電】30日獲悉，日本金融廳和東京證券交易所正在探討對規定上市企業行動指針的“公司治理準則”進行修改，促使企業披露關於未來氣候變化的業務風險。由金融廳和東交所組成的專家會議31日將就修改方案進行討論。東交所計劃最快今年6月適用新準則。 背景原因是由於全球氣候變暖加劇，越來越多的投資者擔心異常氣象及自然災害可能會妨礙繼續開展業務。隨著環保意識的提升，部分企業率先啟動措施，包括設想災害造成的損失額，以及明示二氧化碳（CO2）減排目標等，通過修改公司治理準則力圖加速上述披露趨勢。 由主要國家金融部門等組成的國際機構設置的“氣候相關財務信息披露工作組”（TCFD）2017年彙總了促進企業公開風險信息的建議，此次打算要求按照其內容披露。 東交所計劃2022年4月進行大規模市場重組，將現行的東交所主板改稱為“PRIME市場”，使上市標準變得嚴格。東交所正在展開探討，對於按新的市場分類屬於PRIME的個股，打算要求發佈氣候變化風險方面淺顯易懂的信息。 此外通過修改公司治理準則，對重組後屬於PRIME的企業，預計將要求董事會成員三分之一以上為獨立性高的外部董事，從而提升經營透明度等。（完）