獨家：駐日美軍新行動指針放寬新冠移動限制

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【共同社3月30日電】29日採訪美軍相關人士獲悉，駐日美軍敲定了新的行動指針，根據美軍相關人士的新冠病毒感染經歷和疫苗接種記錄，放寬在基地內的移動限制。此前，所有赴日人員在2週內原則上禁止出勤以及與他人接觸，還必須在2週結束時接受PCR檢測。在基地外則與原來一樣，維持2週的移動限制。 在美國，隨著疫苗普及，放寬隔離和檢測標準的動向擴展開來。對駐日美軍而言，一律限制入境者移動的規定妨礙了維持快速反應態勢。據分析，去年12月起多個基地開始接種疫苗，感染人數呈減少趨勢，因此美方改為了與本土同樣的運用。 目前，基本無法從美國入境日本，但美軍相關人士則基於日美地位協定可以入境。 根據新指針，若赴日前90天以內被判定為陽性並痊癒，那麼再次感染的可能性較低，而且痊癒後的檢測中也很可能無法準確判定病毒是否殘留，因此無論是否接種疫苗，都不屬於限制在基地內移動的對象。雖然需要接受2週的健康觀察，但結束時並非必須接受檢測。 除此以外的人若已完成接種，那麼僅限職場所有人都已接種的情況，可以暫且出勤一週。若未接種，則限制移動10天。均需要在各自的限制移動期結束後接受檢測，若為陰性則接受健康觀察。 此外，即便在日本屬於密切接觸者，只要從當時算起90天以內被判定為陽性並已經痊癒，則僅需健康觀察。對於接種了疫苗且無症狀的人，也可以根據醫生判斷立即解除隔離。 新指針3月上旬由駐日美軍司令部（東京橫田基地）通知了駐日...