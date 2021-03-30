日本2020年外國留學生減少逾3萬人

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【共同社3月30日電】日本學生支援機構30日發佈消息稱，2020年5月1日在日本的大學和日語學校等有學籍的外國留學生為279597人，較上年減少了32617人。有意見認為，這是受到了新冠疫情帶來的出入境限制、以及校方暫停接納學生的影響。這是自2012年以來再次出現減小。 外國留學生中，在大學和專門學校等高等教育機構有學籍的為218783人，減少了9620人。另一方面，日語學校則減少了22997人，為60814人，減幅較大。本次統計的留學生人數包括了因疫情無法赴日而在線上課的學生。 按出身國家和地域來看，人數最多的是中國，為121845人（減少2591人）；越南為62233人，維持第2位，但大減了11156人。 另一方面，文部科學省表示2018年在海外的大學等正式課程留學的日本人較上年增加312人，為58720人。從國家和地區來看，最多的是美國的18105人（減少648人），之後時中國大陸的14230人（減少487人）和台灣的9196人（增加783人）。（完）