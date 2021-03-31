日本環球影城開業20週年 疫情下陷入攬客苦戰

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【共同社3月31日電】

日本環球影城（USJ、大阪市）31日迎來開業20週年。USJ已成長為日本國內具有代表性的主題樂園，但新冠疫情導致訪日遊客驟減等，目前持續嚴峻狀況。從防疫的觀點出發，31日未舉行紀念20週年的大型活動。

USJ的20週年主題為「NO LIMIT！」。3月中旬已啟動美國人氣教育節目《芝麻街》角色人物的舞蹈表演等活動。 從開業之初就前來遊玩的大阪府高槻市一名女性（31歲）表示：「舉辦以大家熟悉的電影和遊戲為主題的活動，總是能讓我們雀躍。雖然疫情令前來的機會減少，但今後也會繼續到訪。」

USJ於2001年3月開業，曾被寄望引爆關西經濟，但因適合兒童的設施較少，開業後陷入低迷。2012年新開面向親子的區域後，遊客呈現增加。

2014年以電影《哈利波特》為題材的園區更是加速吸引遊客。 今年3月18日，任天堂人氣角色「馬力歐」等登場的新園區在歷經疫情下兩度延期後正式開放。目前作為防疫措施發放整理券，限制入場人數。（完）