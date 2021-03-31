2020年訪日外國遊客消費減少84%

Newsfrom Japan

【共同社3月31日電】日本觀光廳31日發佈的估算數據顯示，2020年訪日遊客的旅遊消費額較上年減少84.5%，為7446億日元（約合人民幣441億元），這是2010年開始調查以來的最低紀錄。由於新冠傳染病的邊境口岸對策導致訪日遊客銳減，出行、住宿和土特產的需求大幅下跌。另一方面，今年2月在國內旅館或賓館住宿的日本人較去年同月減少46.0%，為1761萬人。 觀光廳在逗留不滿1年的外國人出境時詢問了支出的金額等。由於訪日遊客銳減，去年4月起停止了調查，根據1至3月的人均消費額和全年訪日遊客數據估算了金額。 全年金額從國家和地區來看，中國大陸最多，為2536億日元，之後是台灣1084億日元，香港576億日元。 人均消費額較上年增加17.0%至185,413日元，創新高。據分析，以留學、商務目的在日本生活的外國人不滿1年就匆忙回國、成為1至3月的調查對象，結果顯示，這些人申報了房租和學費，推升了成為估算基礎的消費額。 去年11月，日本人的國內住宿較上年同期減少16.1%，降幅縮小，但由於旅遊支援項目“Go To Travel”在全國暫停，以及再次發佈緊急事態宣言，今年1月減少49.7%，避免旅行的動向仍在持續。（完）