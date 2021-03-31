大阪市將首次適用防止蔓延重點措施

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【共同社3月31日電】日本政府31日基本決定大阪府適用相當於新冠緊急事態宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，擬4月1日由政府對策總部決定此事。這是根據大阪府知事吉村洋文的要求而進行的應對，為全國首次適用。此外將研究是否適用於疫情再次蔓延的宮城、山形、兵庫、沖繩各縣等，政府將結合縣方的意向作出判斷。首相菅義偉31日與經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚磋商了應對措施。吉村表示，以大阪市為對象，需要4月5日起三週左右時間。 菅義偉在官邸向記者團說明稱，4月1日將就是否適用於大阪府作出判斷。關於適用於其他地區，菅義偉表示“將和地方政府切實合作進行應對”。 重點措施的目的是在發展為需發佈緊急事態宣言之前控制住疫情。都道府縣知事可命令餐飲店縮短營業時間等，對於不配合的情況可處以20萬日元（約合人民幣1.2萬元）以下罰款。吉村在大阪府的對策總部會議上還表示，考慮把對市內餐飲店的縮短營業時間要求從晚上9點提前到晚上8點。 大阪府內，緊急事態宣言解除後疫情蔓延，31日公佈的人數為599人，為至今第五多，疫情得不到控制的狀況持續。 隨著緊急事態宣言的解除，大阪府把對餐飲店的縮短營業時間要求從府內全境縮小到大阪市境內，規定營業至晚上9點，但決定從4月1日起再次擴大到大阪府全境並持續至21日。（完）