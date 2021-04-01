在日外國人數因新冠疫情8年來首次轉減

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【共同社4月1日電】日本出入國在留管理廳3月31日發佈消息稱，截至2020年底的在日外國人數為288.7116萬人，較創歷史新高的上年減少了1.6%。這是2012年以來再次減少。據分析，主要原因是應對新冠疫情的邊境口岸措施導致入境人數減少了。 從在留資格來看，人數最多的是“永住者”，有80.7517萬人（較上年增長1.8%）。跌幅較大的依次是“研修”（減少85.2%）、“企業內轉崗”（減少26.3%）、“留學”（減少18.8%）等。“技能實習”也首次減少。 旨在救濟因新冠疫情而難以回國者的在留資格“特定活動”則增加58.7%至10.3422萬人。為了擴大接納外籍勞動者而在2019年4月新設的“特定技能”增至15663人（暴增866.3%），但增勢不及預期。 從國家和地區來看，越南是唯一人數增加的國家，為44.8053萬人。人數最多的是中國，為77.8112萬人。從都道府縣來看，大部分有所減少，但茨城、群馬、埼玉、千葉、福井、奈良、和歌山、德島8縣微增。 難民認定申請人數為3936人，比上年減少6成。違反《出入境管理及難民認定法》、接到驅逐出境命令的外國人的遣返人數也受航班減少影響，減了4成。暫時解除收容的“臨時釋放”則因疫情期間批准較為積極，對象增加844人，達到了3061人。（完）