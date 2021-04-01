日本迎來新年度首日 入職儀式在疫情下舉行

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【共同社4月1日電】4月1日是日本新年度的第一天，全國的企業和政府機關迎來了新踏上社會的年輕人等。這是在新冠疫情下第二次迎新，一些單位依然為了防疫而取消或縮小了儀式，但也有企業別出心裁以新的形式祝賀新員工入職。在懷著對未來的不安的同時，新員工們發誓要大顯身手。 伊藤忠商事繼去年之後再次取消了入職儀式，但東京總部大樓一樓大廳內裝飾了盛開的櫻花，董事長兼首席執行官（CEO）岡藤正廣等人迎接新員工。全球各地的駐在人員等也通過安裝的巨型屏幕參加，不時響起掌聲和祝福聲。豐田汽車公司通過網絡，時隔一年舉行了儀式。 大阪府已要求中央政府適用相當於新冠緊急事態宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，當天分散舉行了任命書頒發儀式。知事吉村洋文在錄製的視頻中訓話稱：“希望大家為了守護府民的生命，努力做好工作。” 即將舉辦奧運會和殘奧會的東京都時隔一年舉辦了入職儀式。新職員僅由4人作為代表出席，其他人則活用在線形式。 東日本大地震已過去10年。被海嘯中遭受毀滅性打擊的岩手縣陸前高田市錄用為消防員的松田藍琉（18歲）緊張地說：“希望能滿足市民的需求。” 業績嚴重惡化的各航空公司大幅減少錄用人數，入職儀式規模也縮小了。石川縣為支援航空業，接納了日本航空和全日本空輸公司臨時借調的擁有國際航線客艙乘務員（CA）經驗的女員工，頒發了任命書。全日空的奧山奈甫表示：“希望用迄今的經驗回報家鄉石川。”（完）