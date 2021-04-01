詳訊：日本3府縣首次適用防止疫情蔓延重點措施

Newsfrom Japan

【共同社4月1日電】日本政府1日在首相官邸召開新冠感染症對策總部會議，關於相當於新冠緊急事態宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，決定在全國首次適用於疫情急速蔓延的宮城、大阪、兵庫3府縣。該措施為期一個月，從5日到5月5日。關於向響應縮短營業時間要求的商家發放的合作金，擬變更為根據業務規模而定。 政府計劃把仙台市、大阪市、兵庫縣的神戶市、尼崎市、西宮市、蘆屋市總計6市指定為措施對象，要求6市餐飲店縮短營業時間至晚上8點。把3府縣活動入場人數上限定為5000人，加強防控措施。 重點措施的目的是在發展為需發佈緊急事態宣言之前控制住疫情，在2月施行的修改後的新冠特別措施法中新設。對象地區知事可以向餐飲店發出縮短營業時間等命令，若商家不響應則可處以20萬日元（約合人民幣1.2萬元）以下罰款。 大阪府解除緊急事態宣言後，疫情迅速蔓延，大阪府向中央政府要求適用重點措施。政府還曾探討對山形和沖繩兩縣適用，但此次暫不實施。 對策總部會議之前，政府1日上午召開了專家等出席的基本應對方針小組會會議，下午向眾參兩院議院運營委員會進行了彙報。（完）