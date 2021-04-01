日政府將儘早提升2030年溫室氣體減排目標

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【共同社4月1日電】日本政府3月31日在首相官邸召開了首次氣候變化政策相關專家會議。首相菅義偉和環境相小泉進次郎等出席，確認了儘早提升2030年溫室氣體減排目標的方針。據政府相關人士透露，新的2030年目標最遲將在6月七國集團首腦會議（G7峰會）之前基本敲定。菅義偉在會上表示：“為了積極為全球去碳化作出貢獻並引領國際社會的討論，政府將團結一致推進探討。” 菅義偉去年10月宣佈力爭2050年實現溫室氣體淨零排放，但按照現行的2030年目標很難達成。以去碳化為主要議題的國際會議即將召開，日本能否給出積極的目標，政府的認真程度或面臨考驗。 日本的現行目標為“2030年度較2013年度減排26%”。當天的會議上，專家就2030年目標提出了“設定較穩步提升更進一步的目標”、“應設為較2013年度減排50%”等意見。 學習院大學教授伊藤元重被選為會議主席。他在會後表示：“（氣候變化對策）需要讓整個社會參與的變化，所以有必要發揮政治領導力。” 制定溫室氣體減排目標與政府的指針《能源基本計劃》密切相關，因此需要一定的時間。政府原計劃在11月《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）之前彙總2030年目標。 但美國總統拜登主辦的4月22～23日氣候變化問題首腦會議將磋商強化減排措施，6月G7峰會的議題也包括去碳化。政府相關人士難掩焦慮稱：“為了彰顯存在感，日本也有必要儘早展現出積極進...