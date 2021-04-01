全球性別差距排名日本在教育領域也明顯落後

Newsfrom Japan

【共同社日內瓦4月1日電】瑞士智庫“世界經濟論壇”（WEF）3月31日發佈的《全球性別差距報告》顯示，日本在政治、經濟領域的女性參與程度處於最低水平。在教育領域，中高等教育的落後也十分明顯。 日本致力於性別平等的女性政治家和年輕一代表達危機感稱“這就是現實”，也有人表示“不希望下一代繼承不平等”。曾為制定宮城縣男女共同參畫推進條例而盡力的縣議員游佐美由紀（57歲）呼籲：“這是危機的數字，必須進行根本性改革。” 日本相當於高中的中等教育課程入學率排名129位，相當於大學的高等教育排在110位，在調查對象的156個國家中排名靠後。由於識字率為100%，教育領域的排名升至92位，但在七國集團（G7）中，與意大利的第57位相差甚遠，排名墊底。 政治方面女性參與的落後尤其嚴重，日本在該領域排在147位。排在日本前後的是不鼓勵女性參與社會活動的伊斯蘭教國家，日本作為發達國家是罕見的低水平。 日本在經濟方面也僅排在117位。各領域評價中，日本最高的是衛生，但也僅排在65位。（完）