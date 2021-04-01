詳訊2：日本3府縣首次適用防止疫情蔓延重點措施

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【共同社4月1日電】日本政府1日在首相官邸召開新冠感染症對策總部會議，關於允許實施緊急事態宣言同等水平對策的“防止蔓延等重點措施”，決定在全國首次適用於疫情急速擴大的宮城、大阪、兵庫3府縣。該措施為期一個月，從本月5日到5月5日。3府縣特定地區出現疫情擴大，擔心醫療資源告急。向響應縮短營業時間要求的商家發放的合作金將變更為根據業務規模而定，中小企業最多每天10萬日元（約合人民幣5934元），大企業最多每天20萬日元。 此次疫情反彈速度超出政府預期，因此被迫適用重點措施。 首相菅義偉在對策總部會議上就首次適用重點措施強調，“將努力控制疫情以免成為很大的一波”。他表示：“應對疫情沒有奇策。到疫苗接種得以普及為止，將堅忍不拔推進餐飲店對策、擴大檢測和確保醫療體制，以阻止疫情蔓延。” 菅義偉會後在官邸面對記者解釋稱，重點措施是“旨在防止發展為緊急事態宣言的措施”。他指出，在大阪府和兵庫縣，被認為傳染性較高的變異病毒變多。關於適用重點措施的判斷，菅義偉表示：“大阪提出要求後（政府）行動很快。靈活地採取了應對。” 宮城縣的仙台市、大阪府的大阪市、兵庫縣的神戶市、尼崎市、西宮市、蘆屋市總共6市預計被指定為對象，將要求6市餐飲店縮短營業時間至晚上8點。3府縣活動入場人數上限也將定為5000人。 除了餐飲店縮短營業時間，也將集中實施4項對策。分別為：（1）強化對變異病毒的監控；（2）巡視所有的餐飲店...