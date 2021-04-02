大阪市長因疫情表示應取消奧運聖火在市內傳遞

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【共同社4月2日電】

日本大阪市長松井一郎1日在記者會上表示，在新冠防疫對策「防止蔓延等重點措施」適用期間，應該取消預定於市內舉行的東京奧運會聖火傳遞。他認為在市內疫情急速擴大的形勢下，難以安全實施觀眾密集的聖火傳遞。東京奧組委官員當天展示了尊重地方政府意向的姿態，預計會取消。

大阪府知事吉村洋文1日晚在政府大樓內向媒體透露，近期大阪府的聖火傳遞執行委員會將正式決定取消，然後告知奧組委。關於大阪市外的其他地區，他表示「將徹底採取防疫措施並實施」。

東京奧組委已宣佈，原定當天公佈的大阪府火炬手名單將推遲揭曉。 鑑於大阪市的意向，奧組委官員稱很難非要將其推翻。大阪府的執行委員會將與奧組委商議今後如何應對。 松井解釋說：「看全國的傳遞情況，（發現）無論如何人員都會聚集，形成密集狀態。非常遺憾，但應該暫停。」

大阪府內的聖火傳遞預定13日～14日舉行，大阪市內則是火炬手14日在中央區的大阪城公園等地傳遞。吉村與松井均表示預定14日在大阪市內實施的聖火抵達慶祝活動將以無觀眾形式舉行。

吉村就市內火炬手稱「什麼都還沒決定，但將思考對策」，將包括市外傳遞在內與奧組委協調。 關西地區的神戶市也將是「防止蔓延等重點措施」對象。途徑該市等地的兵庫縣內聖火傳遞預定在對象期過後的5月23日～24日舉行。知事井戶敏三4月1日在記者會上表示：「目前是計劃實施，但將關注狀況。」 圍繞聖火傳遞，島根縣知事丸山達也2月向...