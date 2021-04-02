明成社教科書被批美化戰爭 擬修改表述

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【共同社4月2日電】1日獲悉，日本文部科學省公佈了審定結果的2022年度高中教科書中，明成社（東京）的歷史綜合教科書把沖繩戰役戰歿學生的慰靈碑“一中健兒之塔”（那霸市）表述為“表彰碑”，在被媒體指出之後，考慮申請更正為“慰靈碑”。據文科省透露，審定工作沒有附加要求修改的意見。原學生等發表聲明稱“不允許把戰歿者視為英雄、美化戰爭”。 明成社教科書在講述沖繩戰役的頁面中，把祭奠沖繩縣立第一中學（現首裡高中）戰歿學生的塔的照片表述為“表彰碑”。原學生等對於照片說明文字中把姬百合學生隊表述為“姬百合部隊”也提出了質疑，指出“給人以是獨立編制的、與軍隊一同戰鬥的印象”。 該塔建於1950年，刻有學生和職員等總計307人的名字。據管理方“養秀同窗會”透露，3月底接到了明成社就表彰碑表述和擅自使用照片致歉的聯絡，還被告知有意申請更正。明成社負責人接受採訪時表示“審定結果剛剛出爐，無法一一回答”。 文科省負責人就審定工作說明稱表彰有多種含義，“（當時）或許很難斷定是錯誤”，還表示“當事人的想法是應該考慮的重要因素。若申請更正，我們將妥善應對”。 由沖繩戰役中被動員的縣內21所學校的學生等組成的“原全體學生之會”本月1日在那霸市召開記者會，聯合代表與座章健（92歲）表明危機感說：“社會似乎朝著肯定戰爭的方向而動，我非常擔心。”（完）