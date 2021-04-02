日本7成母親認為社會對生養孩子環境不友善

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【共同社4月2日電】

日本倍樂生公司對家有0～1歲孩子的女性的調查結果顯示，約7成母親認為日本是一個生孩子和養孩子比較困難的社會。理由方面，很多人提到了經濟負擔和職場的理解不足。

調查於2020年10月29日～11月2日在網上實施。2019年5月～2020年10月生下第一個孩子的20～39歲的2060人給出了回答。

對於「你認為日本是一個生孩子和養孩子比較容易的社會嗎」的提問，回答「不這麼認為」的有1400人（佔68.0%），回答「這麼認為」的僅有297人（佔14.4%）。 對回答「不這麼認為」的人填寫的理由進行分析後發現，提及「經濟負擔」的最多，達到407人；「職場的理解和支援不足」有361人；「保育設施不足」有221人，「配偶的協助不足」有164人。

有意當專職家庭主婦的佔14.6%，大多數人回答生完孩子後希望全職或兼職工作。不過，80.9%的人對重新開始工作感到不安。（完）