市民團體集會緬懷原戰犯 要求早日成立補償法

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【共同社4月2日電】對於太平洋戰爭期間作為日軍文職人員任職、戰後因虐待俘虜等罪名被認定為乙丙級戰犯的朝鮮半島及台灣出身者，要求進行補償的市民團體“同進會”1日迎來成立66週年，在東京永田町舉行了集會。該團體緬懷3月28日去世、終年96歲的會長李鶴來，再次呼籲早日成立補償法。 過去殖民地出身的原軍人及其文職人員戰後作為“日本人”受到審判，但因《舊金山和約》而喪失日本國籍，因此不屬於養老金等發放對象。約90人參加集會，播放了提起該問題的電視節目之後，為李鶴來默哀。 與同進會共同舉辦集會的“聲援‘同進會’之會”稱，李鶴來是隸屬同進會的最後一名原乙丙級戰犯。該組織稱遺屬等將繼續開展活動，父親曾是戰犯的副會長朴來洪（65歲）強調：“還是不能接受去世這件事。在參加者的協助下，願努力讓日本所有的人理解（該問題）。” 跨黨派的日韓議員聯盟2016年彙總了向本人及遺屬發放特別補貼的法案，但尚未成立。朝野各黨的國會議員也趕到集會現場，議員聯盟幹事長、自民黨籍眾議員河村建夫表示：“一直想在李先生健在期間實現，而事到如今感到抱歉。願再度提起該問題並向前推進。” 李鶴來是韓國籍。他成為戰犯的理由是在泰國虐待盟軍俘虜，被判死刑，但之後得到減刑，在東京巢鴨監獄服役。出獄後，他組建同進會並持續開展活動。3月24日在家中跌倒撞到頭部，28日去世。（完）