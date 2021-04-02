諾貝爾物理學獎得主赤崎勇去世 研發藍色LED

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【共同社4月2日電】諾貝爾物理學獎得主、日本名城大學特別榮譽教授赤崎勇1日上午因肺炎在名古屋市的醫院去世，享年92歲。他因在全球首次成功研發出藍色發光二極管（LED）而獲獎。 LED在1960年代研發出紅色和綠色，光學三原色中的藍色因材料結晶製作困難，被指“難以在20世紀內實現”。當時的名古屋大學教授赤崎和研究生天野浩（現為名古屋大學教授）在1986年使用全球研究者已放棄的氮化鎵製成結晶。通過進一步的研究，於1989年成功研發出藍色LED。至此實現了包括白色在內所有顏色的LED。 LED是省電又長壽的理想光源，作為全球變暖對策也受到矚目，已在世界各地普及。赤崎、天野和以其他方式製成藍色LED的美國加州大學教授中村修二2014年共同獲得諾貝爾物理學獎。 赤崎出生於鹿兒島縣。1952年從京都大學理學院畢業，1959年在名古屋大學任助手，並成為副教授。後來進入松下電器產業（現松下），任東京研究所半導體部長。1981年起任名古屋大學工學院教授。1992年退休離職後，以名古屋大學特別教授、名城大學終身教授等身份積極培養後輩。（完）