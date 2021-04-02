台鐵列車出軌事故中有2名日本人受傷

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【共同社花蓮4月2日電】台灣鐵路一班載有乘客約490人的特快列車2日上午9點半（日本時間10點半）左右在東部花蓮縣出軌，部分車廂嚴重破損。據台灣當局透露，事故已造成50人死亡，包括2名日本人在內的146人受傷。當局分析原因認為是工程車從線路旁的山崖滑落後與列車相撞。據稱特快列車碰擦隧道內壁。 台灣當局介紹稱，列車為8節編組，由北部新北市的樹林站駛往東部台東縣的台東站。據台灣中央社等消息，列車快要駛入隧道時與工程車相撞，前4節車廂嚴重破損。工程車上當時無人。救援人員無法進入受損車廂，警察和消防的救援工作遭遇困難，部隊也已出動。 警方認為工程車停車措施不充分，已向有關人員詢問情況。 日本對台窗口機構日本台灣交流協會台北事務所透露，事故中有親子關係的2名日本人受傷。分別是50多歲男性和20多歲女性，據稱均為輕傷。 ×× ×× 【共同社4月2日電】台灣東部花蓮縣發生特快列車出軌事故後，日本首相菅義偉2日通過自身推特發文稱：“衷心祈求往生者之冥福，並對受傷者表達誠摯慰問。” 他分別用日文和中文投稿，還寫道“接獲造成多人死傷的消息，深感痛心”。（完）