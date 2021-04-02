日本3府縣將組織“巡邏隊”防止新冠疫情蔓延

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【共同社4月2日電】日本大阪、兵庫、宮城3府縣將從下週一5日開始適用新冠疫情對策“防止蔓延等重點措施”，當地2日為此推進了準備工作。3府縣已宣佈了走訪餐飲店要求採取對策的巡視方針，但也有商戶表示有抵觸感。此外還將推薦對話時戴口罩的“口罩聚餐”，另一方面也有意見質疑實效性，新的對策處於摸索狀態。 大阪市將開始要求餐飲店把營業時間縮短至晚上8點，該市將於第一天5日組織“巡邏隊”，調查約6萬家商戶的配合狀況及對策。市長松井一郎表示想以40～50名職員啟動，通過委託民間等方式擴充。不過市內部分餐飲店也表示“感覺受到威脅，心裡不痛快”，或將需要採取避免威壓的做法。 兵庫縣的對象為神戶、尼崎、西宮、蘆屋4市總計約1.6萬家商戶。受到委託的人員將進行走訪，若未採取設置將客人座席隔開的亞克力板以及通風換氣等措施，則要求改善。宮城縣也宣佈將在仙台市所有餐飲店檢查對策。此外表示還將要求仙台市外提供酒類的商戶等把營業時間縮短至晚上9點。 口罩聚餐計劃由兵庫及宮城在巡視時推薦。尤其是大阪，知事吉村洋文強烈推薦，在要求客人等佩戴的同時，還打算讓商戶對不配合的客人採取要求離開等措施。 然而神戶市長久元喜造質疑稱相關措施“並不現實”。他指出，若就餐時頻繁摘下和佩戴，也可能會導致由觸摸病毒附著表面的手引發接觸感染，表示“不打算要求市民採取這種做法”。（完）