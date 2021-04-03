詳訊：國際泳聯擬取消東京奧運三大預選賽

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【共同社4月3日電】關於4～5月將在日本舉行的跳水、花樣游泳（AS）和公開水域游泳（OWS）的東京奧運會最終預選賽，2日採訪相關人員獲悉，國際游泳聯合會已告知稱有意取消。若主要競技項目的國際賽事接連取消，可能導致對在新冠疫情下舉辦奧運感到不安的意見升溫，打擊奧會籌備工作等。 東京奧組委主席橋本聖子在記者會上就跳水承認收到了國際泳聯的文件，表示“尚未接到詳細說明。希望啟動磋商”，有意進行協調。 該跳水比賽是兼具奧運測試賽性質的世界盃，計劃4月18～23日在東京水上運動中心舉行；AS也兼具測試賽性質，計劃5月1～4日在同一場館舉行；OWS則計劃5月底在福岡市舉行。據悉，對於運動員代表團以外的比賽相關人士入境日本後必須隔離3天、以及被要求負擔新冠對策費用，國際泳聯表示不同意。 據稱，跳水除了14歲的玉井陸斗等日本運動員外，截至3月底，來自40多個國家和地區的約600名運動員與官員報了名。包括AS和OWS在內，若比賽被取消，原本根據各個比賽敲定給各國和地區的奧運參賽名額的分配方式將成為懸案。雖然預計會出現參考以往成績等對策，但無法反映最近的實力，也可能引來運動員們的反對。 作為奧運會綵排的測試賽曾把AS作為重啟的首個賽事，預定3月上旬舉行，但後來延至了5月。（完）