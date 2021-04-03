日本“復興號”新幹線出發　宣傳東北旅遊

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【共同社4月3日電】以旅遊來支援迎來東日本大地震10週年的東北6縣的“東北旅遊目的地活動（DC）”從本月啟動，東北及秋田新幹線的臨時塗裝列車“東北DC復興號”3日清晨從東京站出發。 在東京站的站台上，車站工作人員站在車廂側面繪有與6縣名勝和特產相關的卡通角色的新幹線列車前，向乘客代表送上了點心禮物。 夫婦倆前往岩手縣旅遊的東京都町田市的公司職員小島妙子（69歲）說：“將遊覽名勝，品嚐美食，希望為（災區）重建作貢獻。”據稱在福島縣磐城市住過的YouTube主播John Daub（47歲，住在東京都）笑著表示：“希望傳遞東北各地的精彩之處。” 在盛岡站舉行的儀式上，岩手縣知事達增拓也致辭說：“希望讓大家看到如今東北團結一心走向重建的姿態。”表演了盛岡三颯舞的相關人員以剪綵慶祝。上午10點10分左右，復興號抵達車站，車站工作人員打出橫幅迎接。在新青森站也舉行了紀念活動。 東北DC由東日本鐵路公司（JR東日本）和6縣等組成的推進協議會主辦。除了實施約200個團隊游和活動之外，還利用視頻和社交網站（SNS）傳遞各地的景觀和傳統文化的魅力。活動持續至9月30日。 原定3日在仙台、秋田、山形、福島各站舉行開幕式，但因新冠疫情擴大，宮城和山形發出了獨自的緊急事態宣言等，開幕式被取消。3日從仙台站出發、用7天6晚環遊東北的旅遊列車也取消了運行。（完）