專家稱魚貝類含有微塑料 人類每年攝入5萬個

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【共同社4月3日電】英國赫爾大學等的團隊近日彙總調查結果稱，世界各地的魚貝類中含有塑料垃圾等破碎後產生的5毫米以下的微塑料。人類有可能通過餐飲，人均每年攝入超過5萬個。愛吃海鮮的日本人的攝入量高於全球平均值，推測達到最多13萬個。專家指出“應該評估對人類健康的影響”。 團隊分析了2014年至2020年在各國發表的50篇科學論文的內容。含微塑料最多的海鮮是在中國銷售的雙殼貝類，亞洲各國的貝類具有微塑料較多的傾向。有意見指出，這反映了海洋被微塑料污染的現狀。 不僅是貝類等軟體動物，該團隊還調查了蝦等甲殼類和魚類所含微塑料的量和地區差異。提及發現了微塑料的報告中，貝類最多，濃度最大的中國毛蚶達到平均每克發現10.5個。甲殼類最多是8.6個，魚類最多是2.9個。 據稱從日本東京灣捕撈的黑背鰛中，平均每條發現2.3個微塑料。 該團隊基於聯合國糧農組織（FAO）的魚貝類消費量數據，推算出人均攝入量的全球平均值是每年最多約5.4萬個。據稱，從國家和地區來看，澳門、香港、韓國、中國內地、挪威和西班牙的攝入較多。日本的攝入量推定為最多13萬個，大幅高於全球平均值。 該團隊指出“雖然還不清楚攝入（微塑料）對人體的影響，但也沒有證據顯示是安全的”，得出結論稱“應該基於預防原則，採取減少攝入量的對策”。分析結果已發表在美國國立衛生研究院（NIH）的專業雜誌上。（完）