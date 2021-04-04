菅義偉表示有意與美國共同主導氣候變化問題

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【共同社4月4日電】日本首相菅義偉在4日的富士電視台節目中，有關定於16日與美國總統拜登舉行的首腦會談和拜登主辦的本月下旬氣候變化問題首腦會議，強調有意與美國共同主導氣候變化問題的討論。菅義偉就新冠對策表示，若接到地方政府有關“防止蔓延等重點措施”的要求，將迅速探討適用。他說：“並非具體指什麼地方，如果有必要的話是不會猶豫的。” 菅義偉就氣候問題稱“發表了2050年碳中和宣言，已指示經濟產業相和環境相推進應對”，表示“希望成為實現（與美國）共同引領的會談”。 關於中國的新疆和香港等問題，菅義偉主張有必要基於普世價值、自由和基本人權的規則應對。他就台灣問題指出：“在日美攜手維持威懾力的背景下創造台灣與大陸能夠和平解決的環境很重要。” 關於在大陸與台灣對立加劇、出現突發情況時，是否有可能認定為關係密切的他方受到攻擊、日本存亡受到威脅的“存亡危機事態”，菅義偉迴避稱“對假設性問題不作答”。 圍繞朝鮮綁架日本人問題，他表示與拜登舉行首腦會談時將確認在日美同盟的協作下致力此事。菅義偉說：“這是政府的最重要課題。希望讓總統了解並實現日美切實協作。” 關於自民黨預計將作為下屆眾院選舉競選承諾提出的創設“兒童廳”，菅義偉強調有必要推進教育免費化和不孕治療援助並在防止虐待方面消除行政垂直分割，指出應力圖從以老年人為中心的社會保障實現轉變。（完）