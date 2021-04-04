日本42都道府縣新冠疫情呈擴大趨勢

Newsfrom Japan

【共同社4月4日電】日本厚生勞動省截至3日彙總的全國新冠感染狀況指標顯示，42個都道府縣一週內報告的新增感染人數不低於前一週，呈擴大趨勢。由此可以看出，不僅是政府決定適用“防止蔓延等重點措施”的宮城、大阪、兵庫3府縣，全國疫情擴大勢頭不減。大阪3日新確診666人感染，創歷史新高。 厚勞省2日發表的反映各地感染狀況的6項指標顯示，截至1日的一週內每10萬人平均新增感染人數在宮城、大阪、沖繩超過第四階段（疫情爆髮式擴大）大致標準的“25人”，山形、東京、兵庫、奈良、愛媛5都縣超過第三階段（感染驟增）的“15人”，疫情正在擴大。 在福島、富山、福岡等以外的42都道府縣，1週新增感染人數不低於前一週，其中青森、香川、大分等17府縣達到前一週的2倍以上。 關於包括預想確保在內的病床全住院者使用率，北海道、福島、京都等21都道府縣達到第三階段的“20%以上”，其中兵庫為60.1%，進入第四階段。新冠患者發病約兩週後也有惡化可能，今後不僅是普通病床，重症監護室（ICU）等用於重症患者的病床或許也難以確保。 3日報告的國內新增感染者共計2772人，其中包括東京446人，兵庫206人等。死亡為愛知2人、大阪2人等共8人。千葉和兵庫各從過去感染人數中撤銷1人。（完）