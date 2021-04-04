日本全國知事會為防止疫情蔓延召開線上會議

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【共同社4月4日電】日本全國知事會4日在線召開新冠對策總部會議，給出了面向中央政府的緊急建議方案。鑑於“防止蔓延等重點措施”5日起將首次對3府縣適用，方案就伴隨餐飲店縮短營業時間要求而產生的合作金費用等提出希望全面予以財政支援。此外還對變異毒株在全國蔓延表達強烈危機感，要求迅速共享有關變異毒株傳染性的專業見解和應對方法等信息。 知事會會長、德島縣知事飯泉嘉門稱“必須設法避免第3次緊急事態宣言”，強調將與中央政府攜手防止疫情擴大。 鑑於各地疫情擴大且聚集性病例接連不斷，方案分析稱“第四波已到來”，要求以“防止蔓延等重點措施”靈活應對。同時還主張提供財政支援，用於病毒採樣分析、強化保健所體制、擴充PCR檢測和流行病學調查。 方案認為長期的緊急事態宣言致使許多行業受到打擊，迫切期望制定公平的經濟對策。包括宣言對象地區外的商家等在內，應在“地方創生臨時交付金”中設置特項，強化對其的支援。此外也要求迅速完成面向醫務人員的疫苗接種，順利向老年人接種過渡。 允許實施緊急事態宣言同等水平對策的重點措施從本月5日到5月5日將適用於宮城、大阪、兵庫3府縣，為期一個月。（完）