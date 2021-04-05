JAXA招募宇航員擬廢除僅限理科條件

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【共同社4月5日電】

詩人在太空讚頌星星之美的日子也許將來臨。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）計劃今年秋季招募宇航員時廢除此前「僅限理科」的應徵條件。包括探月等在內，宇航員活躍的舞台預計還將增加，本次招募距離上次時隔13年，對象將不僅限於過去常見的醫生、工程師、航空器飛行員出身者等，力爭獲得多樣化人才。

JAXA載人航天技術部門事業推進部長川崎一義，2月在JAXA主辦的線上活動中介紹稱：「在著眼於探月的新時代，選拔宇航員要看能否適應任務，而非理科還是文科。」 日本推進協助美國主導的探月計劃，但宇航員的平均年齡達52歲。著眼將來的世代交替迫在眉睫。

JAXA於1月公佈的招募方案將「畢業於自然科學類大學」、「從事過自然科學相關工作3年以上」刪去，提出若畢業於大學、短期大學、高等專門學校、專門學校則可應徵。「被錄用為宇航員後工作10年以上」的條件也計劃調整，正如海外的例子那樣，原宇航員可發揮在太空的經驗，作為教師、政治家大展身手。

2008年上次招募時共有963人應徵，競爭率約為320倍。與據悉超過1500倍頗具人氣的太空大國美國之間差距很大。JAXA的策略為降低應徵門檻，確保更多的優秀人才。 然而在宇航員生活的國際空間站，很多時候需要操縱複雜儀器、醫學實驗等理科素養。探月環境預計也更為嚴峻，

文科人士能否應對？ 現役宇航員若田光一強調：「民間航空器飛行員也有很多是文科出身。重要的是有沒有...