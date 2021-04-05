日本3府縣啟動防止疫情蔓延重點措施

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【共同社4月5日電】防止新冠疫情擴大的“防止蔓延等重點措施”5日在宮城、大阪、兵庫3府縣的6市啟動。核心對策為防止疫情通過餐飲擴大。居酒屋內呼籲在店內佩戴口罩，“顧客和商戶都保持覺悟”採取防疫措施。另一方面也存在“依靠個人努力”的冷語，“疲於新冠疫情”的當下會在多大程度上有效？措施在暗藏不安的情況下啟動。 措施對象為仙台市、大阪市和兵庫縣的神戶、尼崎、西宮、蘆屋4市，期限為5月5日。3府縣要求餐飲店將營業時間縮短至晚上8點，並設置亞克力板等。此外還將強化確認實施情況的巡視。 4月5日早上在大阪市鬧市區梅田週邊的餐飲店，貼出了敦促“口罩聚餐”的公示，即聚餐過程中對話時也戴口罩。經營居酒屋的西村雅一（60歲）此前採取消毒、設置亞克力板等對策，而從當天起還呼籲入店時戴口罩。西村表示：“防疫措施需要費用，店方也承擔風險。希望顧客和商戶相互保持覺悟度過。” 在神戶市中心的JR三之宮站，任職於市內老年人設施的護士大川智美（46歲）抱怨稱：“不知道（措施）有多大的約束力。感覺全都依靠個人的努力。”附近咖啡館入口處標有注意事項稱：“點餐時務必佩戴口罩。未佩戴者禁止入店。” JR仙台站和平常一樣，許多通勤者等穿行。因出差前往當地的相模原市公司職員近藤直人（54歲）表示：“感覺疫情比首都圈更嚴重。其實很想在結束工作後去喝一杯，但今天會立刻回去。” 大阪府4日發佈的新增感染人數為593人，創週日新高。兵...