詳訊：日美首腦會談擬簽署氣候變化協定並磋商台灣問題

Newsfrom Japan

【共同社4月5日電】多名日美關係消息人士5日透露，日美兩國政府已展開協調，擬在計劃16日於美國華盛頓舉行的日本首相菅義偉與美國總統拜登的首腦會談時簽署有關氣候變化的夥伴協定。預計將就設立氣候變化、新冠對策、尖端技術這3個領域的工作組達成一致，還擬在會談上圍繞美方擔心中國軍事進攻的台灣局勢進行磋商。將討論是否寫入聯合文件。 拜登政府對重返前特朗普政府退出的全球變暖對策國際框架《巴黎協定》、減少溫室氣體排放態度積極。 菅義偉在5日的參院決算委員會會議上就氣候變化問題表示：“將在與美國拜登政府緊密合作的同時，敦促中國作為大國負起責任。” 對於要求盡快出示2030年溫室氣體減排目標的提問，菅義偉舉出22～23日氣候變化問題峰會和6月七國集團（G7）峰會，表現出積極姿態稱：“世界各國將出示明確的目標。考慮盡快出台。” 3個領域中，除氣候變化外，新冠對策中的疫苗供應、尖端技術中的稀土和構築半導體供應鏈（零部件的採購及供應網）將成為主要課題。 圍繞美國和中國之間緊張高漲的台灣問題，鑑於3月實施的日美外交和防務閣僚磋商的聯合文件中強調了“台灣海峽和平與穩定的重要性”，擬在首腦之間協調認識。 菅義偉在4日的富士電視台節目中強調：“在日美攜手維持威懾力的背景下創造台灣與中國大陸能夠和平解決的環境很重要。”（完）