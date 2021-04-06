日本私立大學學生月生活費受疫情影響創新低

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【共同社4月6日電】

5日從東京地區私立大學教職員工會聯合會（簡稱東京私大教聯）的調查獲悉，2020年度進入日本首都圈私立大學的在外租房學生來自家裡的匯款額為每月8.24萬日圓，為1986年度開始統計以來的最低紀錄。

東京私大教聯分析稱「這是因為受新冠疫情影響，家長收入減少」，認為中央政府有必要擴充支援。 調查於去年5～7月實施，獲得了進入埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣9所私立大學的新生家長5382人的回答。 匯款金額比上年度減少2900日圓，比最高的1994年度的12.49萬日圓少了4萬日圓以上。匯款額中除去房租後的生活費也創新低，日均607日圓。

在自由回答部分，許多受訪者稱新冠疫情導致家庭經濟狀況惡化，包括「以前從未擔心過學費，但（首次）緊急事態宣言後收入大幅下降，感到不安」，「（孩子）原本計劃的打工也無法做，很難支付學費，甚至不得不考慮退學」等。

東京私大教聯的私大助成部長人見剛表示：「文部科學省出台了面向低收入家庭的修學支援制度，但對中等收入群體的支援不足。應當增加對大學的補助金以帶動降低學費。」（完）