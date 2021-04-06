菅義偉稱政府強烈警惕新冠疫情再次擴大

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【共同社4月6日電】日本首相菅義偉5日在參院決算委員會會議上，就新冠疫情在各地再次擴大的狀況強調：“還未在全國形成大潮。但作為政府，將抱著強烈的警惕感進行應對。”他是在被問及是否是疫情“第四波”時這樣回答的。疫情在首都圈等地再次擴大令人擔憂。關於“防止蔓延等重點措施”的對象地區，他指出巡視餐飲店很重要。 政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂鑑於傳染力強的變異毒株蔓延，要求貫徹防疫對策。不僅是對無症狀人員的監測檢測，他還就醫療供應體系表示“各地區進行強化直至最大限度，很重要”。尾身2日在國會上提及疫情“正在進入所謂的‘第四波’”。 關於東京電力公司柏崎刈羽核電站（新潟縣）曾持續處於無法檢測以恐怖襲擊為目的的侵入這一問題，菅義偉指出：“東電必須查明根本原因，這是理所當然的。經濟產業省也不能（全部）委託給東電，必須描繪改善之路。” 會上還討論了限制安全保障上重要設施周邊土地利用的新法。領土問題擔當相小此木八郎就“特別注視區域”的土地買賣表明看法說，即使未進行必須的事前申報，合同本身也不會失效。 提問的日本維新會議員高木佳保里指出，對惡意行為的威懾力不足。小此木答復稱，通過土地利用的中止命令與罰則，“保證了有效性”。（完）