詳訊：朝鮮宣佈不參加東京奧運 日本探討對策

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【共同社4月6日電】朝鮮以保護選手不感染新冠病毒為由突然宣佈不參加東京奧運會，東京奧組委6日開始探討應對方針。朝鮮還放棄參加殘奧會。據分析政治考量也可能是背景原因，奧組委與日本政府及國際奧委會（IOC）的合作將是今後的焦點。在日本疫情再次蔓延及被指疫苗接種遲緩的情況下，朝鮮是首個表明不參賽的國家，此事有可能對其他國家和地區造成影響。 朝鮮沒有參加1964年東京奧運會，如果此次夏季奧運會也不參加，將是繼南北對立的1988年漢城奧運會後33年來的首次。《奧林匹克憲章》規定“各國和地區奧委會（NOC）有義務派遣運動員參加奧運會”，朝鮮的退出對一直通過奧運會推動南北融合潮流的IOC而言也是沉重打擊。為解決朝鮮綁架日本人問題，一直摸索對話契機的日本首相菅義偉或將面臨艱難決斷。日本政府在6日的內閣會議上決定延長對朝單邊制裁兩年。 IOC在6日發表談話稱：“很遺憾未能與朝鮮舉行電話會議。尚未接到（不參加的）正式申請。”另一方面，國際殘奧委會（IPC）透露，朝鮮已告知不參加東京殘奧會。 日本3月25日啟動了聖火傳遞，但據稱傳染性強的變異新冠病毒也在蔓延。面向奧運會的測試賽及國際大賽難以舉辦的情況持續，為實施比賽採取怎樣的邊境口岸對策也成為日方懸而未決的事項。奧組委相關人士指出：“朝鮮的做法或許導致有其他國家認為‘東京奧運會危險’。應盡快說明具體對策。” IOC主席巴赫在平昌冬奧會後的2018年3月...