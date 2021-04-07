專訪：經濟再生相稱擬引入熔斷機制防控疫情

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【共同社4月7日電】日本經濟再生擔當相西村康稔6日接受共同社專訪時透露，考慮引入新冠疫情惡化達到一定條件就自動強化對策的“熔斷”機制。將設置顯示緊急度的新指標，作為迅速採取要求餐飲店縮短營業時間等措施的依據。具體內容將在新冠感染症對策小組會聽取專家意見進行討論。 據多名相關人士稱，新指標可能會將“年輕人病例數”作為新的監控對象。這是因為在流行的初期階段，感染者中年輕人佔比有上升趨勢。 西村指出，為抑制病例激增，將餐飲店營業時間縮短至晚上8點很重要。他就去年底至今年初疫情蔓延局面回顧稱，去年12月再三呼籲首都圈1都3縣的知事採取要求營業時間縮短至晚上8點的措施，但實現速度緩慢，“令人感到非常羞愧”，說明稱希望藉助新指標能迅速判斷是否提出要求。 政府為判斷是否發佈緊急事態宣言，採用了病床緊張程度、PCR檢查陽性率、一週新增感染人數等6項指標。據相關人士透露，另行設定的熔斷機制為防止出現必須發佈宣言的情況，可能會採用更為嚴格的感染人數和陽性率標準。 關於首都圈目前的疫情，西村表示“正在一點點增加，對此抱有危機感”，強調地方政府對餐飲店開展巡視和呼籲加強防疫對策很重要。關於是否發佈“防止蔓延等重點措施”，他表示將把區域分成東京23區、多摩地區及毗鄰3縣等，根據疫情和變異病毒的蔓延情況做出判斷。（完）