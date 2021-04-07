話題：宮崎燒酒疫情下大力拓寬海外銷路

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【共同社4月7日電】

連續6年正宗燒酒出貨量居日本全國之首的宮崎縣正大力拓寬海外銷路。人口減少導致消費低迷，加之酒類選項增多，年輕人加速遠離燒酒。此外受新冠疫情影響，在餐飲店的消費也下滑。在缺少接班人令繼續生產本身岌岌可危的擔憂聲中，燒酒業界繼續摸索疫情下如何謀劃銷售戰略。

「希望讓海外不了解燒酒的人群，作為全新的蒸餾酒認識燒酒。」該縣都城市擁有119年歷史的燒酒廠「柳田酒造」經營者柳田正（47歲）介紹了海外銷售的用意。因疫情蔓延，去年3至4月面向國內商家的銷售額同比減少約4成。出口也一度停止，同年5月恢復後，亞洲和歐洲市場的銷售額較疫情前呈現增長。

據稱，面向海外銷勢喜人是因為公司結合海外餐後單獨飲用蒸餾酒的習慣進行了商品開發。去年開始出口意大利的「櫻子」考慮到酒吧需求，酒精度數接近40度，可調製雞尾酒，還在當地的競賽中獲獎。

柳田介紹說：「國內人氣品牌直接出口也未必行得通。業界挖掘歐美酒吧需求的嘗試越來越多。」 據國稅廳介紹，日本產威士忌出口額2010年為17億日圓，2019年大幅增長至約11倍的195億日圓。

另一方面，燒酒維持在15億日圓左右，燒酒人氣未能在海外擴大。因此，政府在去年11月彙總的出口擴大執行戰略中將燒酒指定為「重點品種」，力爭到2025年實現出口額40億日圓。 宮崎縣為確立燒酒品牌地位，正與熊本、鹿兒島兩縣等共同策劃在海外舉辦促銷活動。宮崎縣此...