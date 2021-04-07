詳訊：奧組委宣佈不在大阪府公路實施聖火傳遞

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【共同社4月7日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會7日宣佈，取消原定13、14兩日在大阪府公共道路上的奧運聖火傳遞。這是3月25日從福島縣起跑後，首次叫停公路上的傳遞。作為替代措施，火炬手將在該府吹田市的“萬博紀念公園”內奔跑。大阪府的新冠病毒感染人數7日連續兩天創新高。由於此前向大阪市發出的避免不必要非緊急外出的要求已擴大至整個大阪府，因此不得不決定在府內所有地區均取消傳遞。 新冠感染人數在全國趨增。在聖火傳遞舉辦地，觀眾密集的場面也很突出，因此今後包括各地為防疫而縮小聖火傳遞的規模等在內，舉辦方式也可能受到影響。 據奧組委透露，在萬博紀念公園實施的聖火傳遞替代措施將採用無觀眾方式。原定火炬手中，所有希望參加者將都可以奔跑。奧組委秘書長武藤敏郎就替代措施稱：“處於新冠這種異常狀況之下，為了遏制風險，不得不採取不同的方式。” 在奧組委宣佈之前，大阪府知事吉村洋文在記者會上說明稱，若要求大家避免不必要非緊急的外出，那麼按照標準，公路上的聖火傳遞就要取消。他以愛知縣內的實施狀況為例，指出“府內舉行聖火傳遞顯然會造成密集，我認為並不妥當。” 府內的聖火傳遞原計劃13日從堺市出發前往北部地區，14日從泉佐野市巡迴南部地區，最後抵達大阪市。但鑑於大阪市成了“防止蔓延等重點措施”的對象，已正式要求奧組委取消在大阪市內公路上的聖火傳遞。（完）