2020年日本查處外國人11756人 越南中國佔6成

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【共同社4月8日電】

日本警察廳8日發佈的數據顯示，2020年全國警方查處的來日外國人（永住者等除外）為11756人，比上年增加101人。其中越南人為4219人（佔35.9%），中國人為2699人（23.0%），上述兩國佔整體的近6成。之後依次為菲律賓765人、巴西508人、泰國480人、尼泊爾348人，韓國316人。

從在留資格來看，「技能實習」最多，增加786人至2889人（佔24.6%）。據分析，背景原因是實習生增加。此外，為了擴大外國人就業於2019年4月新設的「特定技能」也有6人。 技能實習之後數量多的依次是「留學」2085人（佔17.7%）、「短期滯留」1824人（15.5%）等。短期滯留減少613人，據分析受到新冠疫情蔓延使得遊客減少的影響。

從查處的具體內容來看，「刑法犯罪」增加71人至5634人，其中盜竊2503人（比上年減少25人）。殺人59人（增加11人）。「特別法犯罪」為6122人（增加30人），其中非法滯留等違反《出入境管理及難民認定法》的達4587人（增加308人）。（完）