日本逾10萬人因新型冠狀病毒疫情被解僱

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【共同社4月8日電】

日本厚生勞動省8日表示，與新型冠狀病毒疫情相關的解僱和停止僱用包括預估人數在內，截至7日累計達100425人。以東京、大阪等大城市圈為中心，餐飲業及製造業人數較多。

日本政府計劃從5月起原則上分階段縮小列為對企業主要支援政策的僱用調整補貼特例措施，此前維持僱用的企業有可能實施調整。就業形勢今後恐將惡化。

從月份來看，最初發佈緊急事態宣言期間的去年5月創下了12949人的最高紀錄，6至9月維持在1萬人左右，10月約為7500人，勢頭放緩。之後每月5000人左右的狀況持續，進入今年3月後驟增至約9000人。

截至4月2日的行業及都道府縣詳情來看，製造業超過2萬人，零售業、餐飲業、住宿業各超過1萬人。東京超過2萬人，尤為突出；之後依次為大阪、愛知、神奈川等地。從僱用形態來看，臨時工、小時工等非正式員工佔46687人。

厚勞省從2020年2月起進行統計。該數據僅限各地勞動局及公共職業介紹所掌握的情況，因此據分析實際人數更多。其中可能也包含重新就業的人。（完）