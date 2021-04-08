京大醫院實施世界首例新冠後肺部活體移植

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【共同社4月8日電】日本京都大學醫院8日宣佈，已實施世界首例向因感染新冠病毒雙肺幾乎喪失功能的女性患者提供其健康丈夫和兒子部分肺部的活體移植手術。手術於7日進行，歷時約11個小時完成。丈夫和兒子狀態良好，目前女患者進入重症監護室，據稱若順利可以在2個月後出院。 據醫院介紹，對於感染新冠後肺功能出現障礙的腦死亡供者肺移植已在中國和歐美實施數十例，而在日本腦死亡後提供肺的情況不多，患者的等待期也長達2年半左右，這是現狀。此次患者的丈夫和兒子提出申請，在向提供者說明肺活量減少等風險的基礎上，徵得同意後實施了手術。 由於接受手術存在年齡、身體狀況等制約，老年人和有基礎疾病的患者容易重症化的新冠肺炎被認為適用方面有限，而負責手術的呼吸外科教授伊達洋至表示：“從出現新選項的意義上說，認為這是有希望的療法。” 據稱患者的丈夫和兒子表示“心中充滿謝意”等，移植後的肺發揮功能感到欣喜。 患者是住在關西地區的女性。雖然此前沒有基礎疾病，但去年底感染新冠後呼吸狀態迅速惡化。由於肺炎後遺症雙肺硬化收縮，幾乎喪失了功能。 患者在PCR檢測中呈陰性已過去2個月以上，院方判斷醫務人員感染風險降低。今年4月5日，患者帶著人工心肺裝置“ECMO”在京都大學醫院住院接受了手術。（完）