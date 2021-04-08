東京都要求中央政府採取防止蔓延重點措施

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【共同社4月8日電】東京都知事小池百合子在8日下午召開的新冠病毒監測會議後表示，鑑於疫情惡化，已要求中央政府基於修改後的特別措施法採取“防止蔓延等重點措施”。5月的長假即將到來，考慮到關西圈變異病毒蔓延等情況，將要求人們避免長距離移動等從而抑制人流。 參會的國立國際醫療研究中心國際感染症中心長大曲貴夫指出了人流的影響及變異病毒的增加趨勢，表示：“新增感染者爆髮式增加超過第三波疫情的事態令人擔憂，必須立即採取對策。” 對餐飲店縮短營業時間的要求在首都圈緊急事態宣言3月21日到期解除後，閉店時間被放寬至晚上9點，但現在出現了通過重點措施將23區和多摩地區部分區域再次提早至晚上8點的方案。 與東京都一樣，埼玉、千葉、神奈川這首都圈3縣晚上9點閉店的縮短營業時間要求將持續至本月21日，東京都在重點措施方面是否也與3縣聯手將在今後展開磋商。千葉縣知事熊谷俊人在8日上午的例行記者會上表示：“雖然根據當前的疫情還未到提出請求的階段，但東京都疫情在逐漸擴大，我們將不帶預判地視情況做出應對”。 東京都7日確診的新增病例達到555人，創下今年緊急事態宣言解除後的新高。小池對早於首都圈3週解除宣言的關西圈病例激增表示出危機感，認為必須盡快做出應對。 宣言解除後主要車站和鬧市區夜間人流激增，東京都內感染人數持續增加趨勢，最近7天的平均人數7日再次達到400多人。（完）