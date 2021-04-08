聚焦：東京都防止象牙走私措施因疫情陷入困境

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【共同社4月8日電】關於《華盛頓公約》禁止國際交易的象牙從日本違法出口問題，東京都政府力爭在東京奧運會和殘奧會前提出有效的防止措施一事陷入了困境。這是因為受新冠疫情影響，都政府的專家會議無法如願召開，討論尚未彙總出結果。也有意見指出，國內交易可以自由實施的日本誘發了違法交易，專家表示“不允許模糊不清的了結”。 ▽職責 “作為舉辦城市的職責，有必要討論對策。”2020年1月的首次會議上，都知事小池百合子這樣強調。由於舉辦奧運，東京在體育以外領域的動作也受到關注。如何對待1990年以後公約原則上禁止國際交易的象牙，也是其中之一。為了不讓訪日外國人違法帶出象牙製品，怎樣做為好？都政府提出了驗證巨大消費地東京的交易實際情況並出台對策的目標。 非洲象偷獵日益嚴重， 令人擔憂會滅絕。公約締約國會議2016年通過了要求關閉國內市場的決議。美國、中國和歐洲等主要市場陸續推進了禁止措施。 另一方面，象牙因其獨特的質感，在日本很早以來就被用於樂器零部件和印章等。日本政府以“國內市場得到了嚴格管理，與違法交易無關”為由，允許交易。但實際上，從日本走私的象牙在中國被沒收的案子接連出現。 雖然東京奧運會和殘奧會已放棄接納來自海外的普通觀眾，但赴日的運動員和奧運相關人士預計達到數萬人。東京都將不理會維持國內交易姿態不變的日本政府，獨自加速防止走私對策。不過，新冠疫情阻礙了會議召開，這一年多僅開了4次會。有意見...