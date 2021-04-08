專訪：河野太郎擬制定方針防止歧視未打疫苗者

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【共同社4月8日電】日本行政改革擔當相河野太郎8日在東京都內接受共同社採訪，就新冠疫苗透露說，為了避免出現對無法接種者的歧視，考慮制定指導方針。他表示：“也有人因過敏不能打（疫苗）。”此舉旨在預先防止以未接種疫苗為由，拒絕人們進入餐廳和娛樂活動場所。他還稱將配合12日起的面向老年人的接種，開始播放電視廣告。 圍繞疫苗接種，河野指出：“應該避免出現餐飲店和娛樂活動場所等不接待未接種者的情況。”他還透露會與厚生勞動相田村憲久以及專家等磋商，致力於指導方針的制度設計。 關於面向老年人的廣告，河野介紹說：“將面向希望接種的老年人，廣泛傳達注意事項。”他表示為了迅速接種，將呼籲去接種會場時要穿容易露出肩膀的服裝，不要忘記帶接種券和身份證明。 河野要求盡量避免全家人同一天接種。他指出：“出現不良反應時，家人可以照料，這種狀況比較好。” 他再次強調，為了能確保接種時間，應該導入“疫苗休假”，還表示“今後將通過經團聯和日本商工會議所等，請企業配合”。將要求企業合作，讓員工能夠請半天到3天左右的帶薪休假。 河野再次表態有意今後出任首相，但避免了明確談及是否會參加今年秋季的自民黨總裁選舉。（完）