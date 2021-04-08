詳訊：菅義偉有意對東京都適用防止蔓延措施

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【共同社4月8日電】日本首相菅義偉8日表示，有意對東京都適用基於應對新冠病毒的特別措施法的“防止蔓延等重點措施”。屆時，可以集中實施與緊急事態宣言同等水平的對策。此舉是回應擔憂感染人數激增和變異毒株擴大的東京都知事小池百合子的要求。政府還計劃把京都府和沖繩縣也作為適用對象。現已開始協調，擬均從12日起實施，東京都持續至長假後的5月11日，京都和沖繩則持續至5月5日。將在4月9日的政府對策總部上正式決定。 政府將與3都府縣知事方面商議作為對象的區域。東京是23區和八王子、立川、武藏野、府中、調布、町田6市，京都府是京都市，將分別展開協調。沖繩縣已在探討對象區域，將包括那霸市。預計9日不會決定對埼玉縣適用。 這將是繼宮城、大阪、兵庫3府縣之後的措施。政府已經把仙台市、大阪市、兵庫縣的神戶市、尼崎市、西宮市、蘆屋市共6市指定為“防止蔓延等重點措施”對象，適用期間為4月5日至5月5日。 作為具體對策，預計將（1）要求餐飲店的營業時間從晚上9點打烊提前至晚上8點，（2）貫徹戴口罩聚餐和設置丙烯隔板，（3）要求避免跨越都縣移動。 關於對東京適用重點措施，菅義偉在與經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚在官邸磋商之後，向媒體透露說“9日將諮詢專家”。關於東京以外地區，他表示：“將與地方政府磋商，然後靈活地儘早出台方向性。” 在此之前，小池8日在東京都的監測會議上考慮到變異毒株流行的關西圈，敦促都民避免...