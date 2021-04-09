獨家：日本政府擬月內出示2030年減排新目標

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【共同社4月9日電】關於日本2030年的溫室氣體減排目標，8日採訪政府相關人士獲悉，政府基本決定在月內出示以“較2013年度減少45%”為主軸的目標。20日將召開全球變暖對策推進總部會議，就此展開磋商。該目標與現行的“較2013年度減少26%”相比，做了大幅上調。16日的日美首腦會談、22～23日美國總統拜登主辦的氣候變化相關首腦會議召開在即，日本將提前推進作業。 2030年目標是實現首相菅義偉公佈的2050年溫室氣體淨零排放的重要節點。政府原計劃最晚在6月的七國集團（G7）峰會前基本敲定目標，但在美方加強呼籲的形勢下，決定進一步提前作業。 政府相關人士透露，雖然2030年目標以較2013年度減少45%為主軸正在推進協調，但經濟產業省重視積累對策並制定目標，僅主張減少35%等，要求慎重的意見也根深蒂固。另一方面，美國呼籲進一步上調目標，預計協調工作進展艱難。 對氣候變化對策態度積極的歐盟（EU）已經把目標上調至2030年較1990年減少55%，英國也提升至了減少68%。預計美國將在22～23日的會議前，出台新目標。美國彭博社日前報道稱，拜登政府正在探討到2030年較2005年減少50%的方案。 在旨在避免全球變暖造成嚴重損失的國際框架《巴黎協定》下，各國紛紛主動提出減排目標，致力於國內對策。協定的機制是每5年對各國的措施狀況進行驗證，爭取提升減排目標。（完）